Трафик в сети «Дом.ru» превысил 3 млн Тбайт

Объем интернет-трафика в сети АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес) за год вырос на 23% по сравнению с 2018 годом и достиг 3,2 млн Тбайт, что сопоставимо с просмотром 800 млн фильмов. Каждую секунду через сеть компании проходит 3,3 Тбит трафика (в 2018 году — 2,6 Тбит).

Наибольшую долю от общего объема — 48% - занимает видео (видеохостинги, онлайн-кинотеатры). На втором месте с 18% трафика — социальные сети, на третьем (15%) — игровые и околоигровые ресурсы: Twitch (12+), Steam (12+), Wargaming (12+) и другие. Больше всего трафика использовали интернет-пользователи «Дом.ru» в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Самаре и Перми, на них приходится треть от общего количества.

Объем трафика ежегодно растет в среднем до 20%. Это связано с увеличением количества устройств с доступом в интернет, числа клиентов, потреблением видео-контента. Заметный рост этого показателя в 2019 году также обеспечило участие АО «ЭР-Телеком Холдинг» в федеральном проекте по обеспечению доступом к сети интернет социально значимых объектов. В рамках государственного контракта компания подключила 4000 СЗО, в состав которых вошли образовательные и медицинские учреждения, здания муниципальных, государственных и пожарных служб в 13 регионах РФ.

Чтобы обеспечить стабильную скорость соединения, оператор регулярно модернизирует собственную сеть, расширяет пропускную емкость каналов связи, организует прямые стыки с крупнейшими контент-генераторами, строит участки собственной магистральной и городской транспортной сети. По числу обслуживаемых клиентов «Дом.ru» занимает второе место среди интернет-провайдеров России*.

*- по данным ТМТ Консалтинг за 3 квартал 2019 года.