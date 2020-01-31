Аблязин прокомментировал санкции WADA против российских спортсменов

Пензенский гимнаст, призер двух олимпиад и чемпион мира Денис Аблязин в эфире радио «Эхо Пензы» рассказал о своем отношении к допинговому скандалу вокруг российских спортсменов и о том, считает ли оскорбительным выступление на крупных соревнованиях без гимна и под нейтральным флагом.

По мнению Дениса Аблязина, для профессионального спортсмена требование выступить без флага своей страны не должно являться преградой, ведь подготовка к Олимпиаде для него может являться делом всей жизни. А отсутствие флага не означает, что он лишен права отстаивать честь своей страны.

«Если скажут ехать без флага, я поеду под нейтральным. Да, я поеду без гимна. Я — профессиональный спортсмен, может быть, я иду к этому всю жизнь, может быть, к своим первым и последним в спортивной карьере Олимпийским играм, к медалям. Говорят, что ехать без флага и без гимна — это оскорбление. Да, это оскорбление. Но извините, вы хотите выступать на Олимпийских играх или вам нужен только флаг? Когда наши спортсмены зимой выступали под нейтральным флагом, что, они плохо выступили? Нет, хорошо, они всем доказали, что и без флага, и без гимна могут побеждать. То же самое и сейчас происходит. Я могу сказать так: гимнасты — как солдаты, нам сказали ехать — мы поехали, сказали не ехать — мы не поехали. Хоть ты и без флага, но все равно представляешь свою страну. В этом ничего страшного нет, поэтому я считаю, что нужно ехать, выступать, забирать свои медали. Вы хоть нам все уберите, хоть вообще запретите в российской форме ходить, но мы все равно приедем и докажем свое», — подчеркнул пензенский гимнаст.

Комментируя санкции WADA против спортсменов из России, Денис Аблязин отметил, что он сам включен в пул тестирования антидопинговой системы ADAMS.

«Я обозначил на три месяца свое местоположение и поставил часовой интервал, когда ко мне можно приехать и взять пробу. Сделать это могут в любой день с 6 до 7 часов, без предупреждения. Но если приедут в 7:05, то я могу их не пустить: сами виноваты, опоздали. И они не имеют права мне поставить флажок. Три флажка — это дисквалификация. Мы — на постоянном контроле, можно каждый день приезжать и брать пробы, но если спортсмены чистые — то они чистые. Подмешать в пробу что-то не могут, потому что они закрываются в герметичный контейнер, который без специального аппарата не откроется», — рассказал он.

Пензенец признался, что относится к подобным проверкам нормально, так как уже в третий раз попадает в пул тестирования. Тем спортсменам, чья совесть чиста, переживать нечего, уверен Денис Аблязин.

Напомним, в декабре стало известно о том, что исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA. Среди них — запрет на выступление спортсменов под своим флагом, запрет на проведение в России крупных соревнований на протяжении следующих четырех лет. Кроме того, страна не сможет подавать заявку на проведение Олимпиады в 2032 году.