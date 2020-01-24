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Роспотребнадзор назвал правила профилактики гриппа и ОРВИ

24 января в 08:13 194 просмотра

О мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Самая лучшая профилактика против гриппа — прививка, сделанная до начала эпидемического сезона. Об этом неоднократно говорили врачи. Также следует укреплять свой иммунитет, вести здоровый образ жизни.

Советы от Роспотребнадзора:

— сведите к минимуму пребывание в местах массового скопления людей, общественном транспорте;

— если вы находитесь там, где много людей, — носите маску;

— избегайте тесных контактов с теми, кто чихает и кашляет;

— регулярно мойте руки с мылом, обязательно — после улицы и перед едой;

— промывайте нос после посещения улицы;

— регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;

— регулярно проводите влажную уборку;

— увлажняйте воздух в помещении;

— ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С. Например, он есть в клюкве, бруснике, лимоне;

— ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.

Посоветуйтесь с врачом, возможно, вам нужно пропить препараты, повышающие иммунитет. С профилактической целью можно пить противовирусное, если в семье или коллективе кто-то уже болеет. Опять же лучше проконсультироваться у специалиста.

«Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой», — посоветовали пензенцам в региональном управлении Роспотребнадзора.


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