Газета Пензенского района «Сурские просторы» изменила дизайн и подачу контента

Газета Пензенского района «Сурские просторы» поменяла формат, уже начались перемены и в содержании печатного издания. Об этом корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» рассказала главный редактор Ольга Сокова.

В январе читатели увидели газету в полноцветной печати вместо черно-белой. Увеличилось число полос, их стало 12.

«До 1 января «Сурские просторы» выходили в двух красках, газета была не очень выразительная. Мы решили полностью поменять ее имидж. Мы перешли в другую типографию. Читатели приняли изменения очень хорошо, получаем много откликов. Думаем, что к новой форме, которой мы идем, измениться и содержание. Сегодня нужно работать в другом ключе и видеть тенденции за окном своего кабинета», — рассказала Ольга Сокова.

По словам главного редактор газеты, решено сделать ставку на проекты. Главным «лицом» должен стать человек.

«Планируем охватывать больше тем и поднимать больше вопросов. Очень хочу ввести новые рубрики, например, — «Добро пожаловаться». Жители буду направлять свои проблемные вопросы. Вместе с властью мы будем их решать», — отмечает Ольга Сокова.

Появится рубрика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для детей — «Зверье мое», в январском номере она уже вышла и, по словам главного редактора, полюбилась юным читателям.

«Хочу сделать масштабный проект «Рак — не приговор». Чтобы рассказывать истории людей, которые столкнулись с этим заболеванием», — поделилась она.

Ольга Сокова отметила, что коллектив редакции — небольшой. Но, несмотря на это, «Сурским просторам» мало даже 12 полос. Пишут для издания и внештатные авторы.

«Они сами обращаются и хорошо нам помогают. В нашем районе — хорошие, отзывчивые люди», — сказала она.

Газета «Сурские просторы» издается с марта 1938 года. Изначально она выходила под названиями «Колхозная правда», «Знамя коммунизма». В издании освещается жизнь Пензенского района, выходит раз в неделю.