Алексей Качан рассказал пензенским мамам о новых социальных выплатах

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан после церемонии вручения пензенским семьям жилищных сертификатов напомнил о мерах поддержки материнства и детства, которые появились в 2018 и 2019 годах, а также рассказал о новых выплатах, на которые молодые родители могут рассчитывать с 1 января 2020-го.

«У нас существуют выплаты с 1 января 2018 года на первого родившегося или усыновленного ребенка. С 1 января 2020 года изменились критерии — эти деньги может получить теперь большее количество людей, потому что среднедушевой доход на каждого члена семьи увеличен до 20 682 рублей. Выплата продлена до достижения ребенком трех лет», — рассказал Алексей Качан.

По его словам, аналогичную выплату может получить семья при рождении второго ребенка. Действует также выплата на третьего, ее сумма — 9817 рублей.



«Также президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, сообщил о том, что выплата будет назначена семьям с детьми от трех до семи лет, но со среднедушевым доходом на члена семьи ниже одного прожиточного минимума. Она составляет 4,5 тысячи рублей в этом году, в следующем будет увеличена», — отметил министр.

Среди других нововведений 2020 года — индексация материнского капитала, теперь он составляет 466 тысяч 617 рублей. А при рождении второго ребенка он будет увеличен еще на 150 тысяч. То есть семья с двумя детьми сможет получить 616 тысяч 617 рублей.

«Кроме того, с сентября 2019 года действует господдержка семей с тремя детьми. На погашение ипотеки государство предоставляет выплату в 450 тыс. рублей, многие молодые семьи уже ей воспользовались. В 2020 году, я надеюсь, ей воспользуется еще больше пензенцев», — рассказал Алексей Качан.

Напомним, 22 января во дворце культуры и досуга состоялось вручение губернатором Иваном Белозерцевым жилищных сертификатов номиналом в 328 тысяч рублей в рамках региональной программы. Выплату получили 30 семей.

Подробнее о том, какие изменения предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, можно узнать из нашей инфографики: