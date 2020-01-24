Пензенская область рассмотрит возможность введения налогового инвестиционного вычета

В Пензенской области планируется вернуться к обсуждению введения налогового инвестиционного вычета для бизнеса. Об этом в интервью журналистам медиахолдинга «Экспресс» рассказ министр экономики региона Сергей Капралов.

По его словам, поводом для такого решения стало послание президента Федеральному Собранию, в котором глава государства обозначил изменение условий для регионов, решивших ввести такой вычет.

«Если мы будем конкретно рассматривать послание президента, то, наверное, нужно сказать о налоговом инвестиционном вычете, который ждут многие пензенские компании. Этим правом каждый регион мог воспользоваться и раньше. Но, как сказал президент, это сделало слишком мало регионов лишь только потому, что каждый субъект, идущий на его введение, теряет доходы в бюджете.

Соответственно, нужен был источник возмещения этих выпадающих доходов. В своем послании президент поддержал регионы и сказал, что в случае введения таких налоговых преференций для бизнеса федеральный бюджет будет возмещать две трети понесенных затрат.

Соответственно, для нас этой уже лучшие условия. Сейчас мы будем повторно рассматривать возможность введения данного налогового вычета на территории Пензенской области», — пояснил министр.

Напомним, в рамках послания президент отметил, что введение инвестиционного налогового вычета должно стать поддержкой для малого и среднего бизнеса в регионах.

«Поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. Сегодня у субъектов РФ есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет — трехлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко используют эту возможность, потому что региональные бюджеты теряют поступления», — цитирует Владимира Путина «Интерфакс».

Сергей Капралов в рамках интервью также рассказал о начале действия в регионе закона о самозанятых, поддержке малого и среднего бизнеса, который может воспользоваться займами в фонде «Поручитель» и получить кредит на льготных условиях в банках по конечной ставке 9,95%.

Полную версию интервью с министром можно увидеть на телеканале «Экспресс» 24 января в 18:25 в программе «Кабинет министров» (16+).