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Обновленная «Пензенская энциклопедия» будет доступна в электронном виде

24 января в 03:04 356 просмотров

23 января заместитель председателя правительства региона Олег Ягов в эфире радио «Эхо Пензы» рассказал о работе над созданием электронной версии обновленной «Пензенской энциклопедии» (0+).

По словам Олега Ягова, в настоящее время энциклопедию можно найти на сайте областной библиотеки им. Лермонтова, но только к формате PDF, а он имеет ряд недостатков.

«Я уже собирал редакционный совет энциклопедии, сейчас прописывается техзадание, чтобы создать такую пензенскую «Википедию», в которой можно искать информацию по ключевым словам. Программисты в конце февраля представят проект, и мы будем думать, куда дальше двигаться.

Недостаток PDF-формата — в том, что ничего не поправишь, он статичен. У нас создана рабочая редакционная группа, которая принимает все замечания. Я к этому отношусь спокойно, настроил коллег на конструктивный диалог», — пояснил зампред правительства.

Напомним, презентация обновленной «Пензенской энциклопедии» состоялась в конце ноября 2019 года, спустя 20 лет после выпуска первой версии книги. Новое издание включает 5512 статей, над созданием которых трудились более 700 авторов. Оно выпущено тиражом в 1,1 тыс. экземпляров.

Идея обновления энциклопедии возникла в преддверии 80-летия региона. Работу удалось осуществить благодаря поддержке губернатора Ивана Белозерцева и реализации госпрограммы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014−2020 годы».


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