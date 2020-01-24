В Заречном ЗАГС переедет в музей-салон

Здание музея-салона пустует в зоне отдыха «Солнечная», пишет портал «Город Z».

Обновленный ЗАГС планируется открыть в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщил на пресс-конференции глава города Олег Климанов.

«Проект реконструкции здания, подъезда к нему и благоустройства прилегающей территории был готов еще в прошлом году, и мы могли бы заключить контракт на выполнение ремонтных работ уже сейчас. Но 17 января 2020 года изменилось законодательство в части подготовки строительной документации. И теперь все документы должны пройти экспертизу. Если она завершится в установленное время, и эксперты выдадут нам заключение в срок, то к намеченной дате у нас будет новый ЗАГС», — цитирует портал Климанова.

Территорию парка у ЗАГСа благоустроят.