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Олег Ягов: Парад в День Победы позволяет людям прикоснуться к истории

27 января в 08:30 190 просмотров

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов в эфире радио «Эхо Пензы» рассказал, как он относится к высказываниям о так называемой «карнавализации» Дня Победы и считает ли уместным проведение 9 мая праздничных парадов.

«Нужно задать вопрос: а кто главный судья, который определяет, что хорошо, а что плохо? Я для себя давно уже определил, что можно, а что нельзя. По моему мнению, ни в коем случае нельзя к решетке бампера автомобиля привязывать георгиевскую ленточку. У меня позиция, может быть, глубоко субъективная: лента должна быть только у сердца, больше нигде.

Что касается детей, которым шьют военную форму, — я в этом вижу только позитивные вещи. Некоторые говорят: «Милитаристов растим». Но я считаю, что все зависит от того, как преподнести. Я — нормальный отец, у меня бабушка и дедушка воевали, и если у меня будут внуки, то я скажу им: ваша прабабушка дошла до Берлина в этой форме. Все зависит от сопровождения.

9 мая — это праздник со слезами на глазах. Торжественные марши, праздничный парад и концерты — все это появилось гораздо позже. В послевоенный период, при Сталине и при Хрущеве не было больших праздничных мероприятий. Приходили на могилы, встречались друзья-однополчане и все. Но парады все равно нужны, на мой взгляд, потому что это дает возможность большему числу людей соприкоснуться с историей, пройти с портретом своего деда, прадеда. Если бы спросили, за я или против, я бы сказал, что парад Победы 9 мая все-таки должен проходить».


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