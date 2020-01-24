В рамках нацпроекта в районы Пензенской области ведут бесплатный интернет (видео)

В Пензенской области реализуют программу «Устранение цифрового неравенства» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом страны. Она призвана обеспечить гражданам бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам. В 2019 году в рамках программы на территории региона появилось 193 точки доступа.

Пока старшие дети изучают программы на компьютере, делают уроки, хозяйка дома Елена Юсупова вспоминает, куда на этой неделе ей нужно записаться через портал «Госуслуг». Для матери пятерых детей, привычный для многих интернет, стал доступным всего неделю назад. И все благодаря федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Как в Москве интернет. Мы очень рады и благодарны президенту. У меня пятеро детей, не могу постоянно в больницу уездить, мне легче записаться по интернету», — рассказала она.

Сейчас скорость интернета в пределах дома почти 50 мегабит/секунду, на улице — чуть меньше. Такое соединение, как у семьи Юсуповых, стало доступнее для многих семей в отдаленных селах: за 2019 год появилось 193 точки раздачи.

«За счет средств федерального бюджета мы установили здесь точку доступа Wi-Fi. Сейчас видим, как дети бесплатно пользуются им и могут использовать его для учебы. Мы для себя определили критерии — это должна быть многодетная семья, либо где есть инвалиды. Те, кому в первую очередь нужен доступ к высокоскоростному интернету», — сказал начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

В 2020-м доступ к интерет-ресурсам появится еще у нескольких семей региона. Кроме этого, специалисты намерены приступить к подключению социально значимых объектов: ФАПов, сельсоветов, клубов и библиотек. Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» продлится до 2024 года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.