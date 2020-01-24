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Пензенские школьники пишут олимпиаду по физике (видео)

23 января в 20:34 408 просмотров

В аудиториях губернского лицея стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике среди старшеклассников. Также ученики седьмых-восьмых классов поборются за победу на всероссийской олимпиаде имени Джеймса Кларка Максвелла. Общее количество участников — около 150 человек.

В региональном этапе принимают участие 80 старшеклассников. 23 января они продемонстрировали свои знания в теоретической физике, а 24-го их ждет второй тур, который посвятят экспериментальной.

«Профиль направления учащихся различный. Одни себя лучше показывают в теоретическом туре, то есть в решении задач, другие — в экспериментальном, проводят опыты, получают какие-то результаты, строят графики и делают выводы», — рассказал председатель жюри регионального этапа всероссийской олимпиады по физике Александр Рудин.

Параллельно со своими старшими товарищами в интеллектуальную битву вступили ученики седьмых-восьмых классов, которые принимают участие во всероссийской олимпиаде имени Джеймса Кларка Максвелла. По словам преподавателей, именно в этом возрасте нужно прививать любовь к физике. Также учителя отмечают, что все больше детей интересуется науками, которые объясняют устройство мира.

«У детей большой интерес к физике, потому что им интересно наблюдать явления, делать для себя открытия законов природы, предсказывать поведение того или иного физического явления. Мы стараемся заинтересовать их с самого начала, чтобы они сами тянулись к предмету, и не надо было их заставлять», — сказал учитель физики губернского лицея Дмитрий Запорожец.

Окончательные результаты регионального этапа двух олимпиад станут известны 26 января. По их итогам определится список тех, кто будет представлять Пензенскую область в финальном раунде олимпиады, тем более, что юные физики из нашего региона уже не первый год занимают там призовые места, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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