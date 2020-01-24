Пензенский «Дизель» одержал пятую победу чемпионата ВХЛ (видео)

В рамках чемпионата высшей хоккейной лиги в домашней серии игр пензенский «Дизель» одержал пятую победу подряд. Посмотреть матч пришли тысячи болельщиков. Счет оказался скорее не хоккейным, а футбольным, но, главное, победным для «Дизеля».

4:3, 8:1, снова 4:3 и 1:0 — таковы были результаты последних четырех домашних игр пензенского хоккейного клуба. Поддержать команду и вдохновить ее на победу в пятой схватке пришли тысячи болельщиков, в том числе — губернатор Иван Белозерцев. Поначалу зрители вели себя вполне спокойно, как будто берегли силы.

Но все же свои лозунги и кричалки скандировали не пензенцы, а ростовчане. Пара молодых людей, преданных своей команде, болели до потери голоса.

«Были в Самаре, в Тольятти, теперь в Пензу приехали. Уже восемь лет ездим, поддерживаем команду. У нас очень любят хоккей, хоть и мало в него играют», — рассказали болельщики Сергей Тропин и Александр Малыга.

Поддержка гостей своих сработала на последней минуте первого периода. 44-й номер клуба «Ростов» Евгений Шевчук открыл счет. Чтобы оправдать надежды пензенских зрителей, нашим хоккеистам необходимо было брать инициативу в свои руки.

Сравнять счет удалось во втором периоде. С подачи Максима Колмыкова гол забил Никита Ли. После этого хоккеисты «Дизеля» произвели множество атак, но до конца второго отрезка ни одну из них так и не удалось реализовать.

Пензенцы оторвались в счете в третьем периоде. Они грамотно использовали большинство. Вторую шайбу в ворота «Ростова» отправил Давид Думбадзе. Итоговый счет встречи — 2:1 в пользу хозяев площадки.

Пензенским спортсменам пока больше не придется рассчитывать на помощь родных стен. Следующая серия игр для них будет выездной. Ближайшая схватка (0+) на чужом льду состоится 27 января в Санкт-Петербурге, там «Дизель» сразится с ХК «Динамо», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.