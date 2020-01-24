Лебеда, кора, бумага. В пензенском колледже испекли «Блокадный хлеб» (видео)

Пензенская область примет участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» (0+). Она приурочена к 76-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Школьникам и студентам расскажут, как выживали и как защищали осажденный город, а также покажут, что такое 125 граммов хлеба в день.

Насколько это мало как никто знает Алексей Абакумов. Он, как и еще около 80 человек в Пензенской области, пережил ленинградскую блокаду.

В свои 82 года Алексей Абакумов не по годам бодр. Упражнения с гантелями, занятия на тренажере и так каждое утро. С миром спорта он познакомился в школьные годы. Однажды его попросили помочь команде пионеров на легкоатлетической эстафете. Тогда он оказался быстрее всех и получил предложение заниматься легкой атлетикой профессионально. Начинал с бега, а затем перешел в спортивную ходьбу.

«Я очень хорошо танцевал, координация была неплохая, поэтому легкая атлетика давалась легко, особенно ходьба», — рассказал он.

Позднее его ждала яркая тренерская карьера, но в детстве его спортивным успехам многие удивлялись и не верили. Алексей Николаевич был очень слабым. Так на его здоровье сказалась жизнь в блокадном Ленинграде. Мрачные воспоминания того времени не отпускают и поныне.

«Все ели — собак, кошек, крыс и даже людей, мягкие части вырезали с мертвых. Кошмар, что было», — сказал он.

Привычка доедать хлеб до самой крошки у него сохранилась на всю жизнь. Алексей Николаевич до сих пор не может сдержать слез, когда вспоминает, как прямо на глазах от голода умирали люди. В тяжелейших условиях жителям приходилось работать, сражаться и вести повседневную жизнь. Самым важным для города продуктом был именно хлеб, но когда на городских складах иссякли запасы муки, ее стали заменять суррогатными продуктами, правда, его вкус и консистенция были несравнимы даже с самой плохой буханкой, испеченной в мирное время.

«Основной частью хлеба являлась обойная ржаная мука, 75%, также туда добавлялся жмых подсолнечника, то есть отходы, которые получают при производстве масла. Рецептуры могли содержать 1% хвои, целлюлозу, выбойки из мешков, а также обойную пыль», — рассказала преподаватель специальных дисциплин пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Людмила Кулыгина.

В качестве наполнителя для хлеба также могли использовать лебеду, древесную кору, шелуху от семян, ржаные отруби или рисовую мучку. В пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции постарались испечь блокадный хлеб максимально приближенный к оригиналу. При этом привычного аромата свежевыпеченного хлеба у этой буханки нет.

Символические кусочки весом в 125 граммов, именно столько выдавали в день жителям осажденного города, 24 января раздадут пензенцам. В 2020 году наш регион присоединится к всероссийской акции, посвященной 76-летию со дня освобождения Ленинграда от фашистов.

«Это будет обычный хлеб, но дети увидят, что такое 125 граммов. Мы расскажем, что из-за отсутствия продовольствия люди питались только этим. Будут проведены просветительские акции. Учителя и волонтеры расскажут о блокадном Ленинграде. Все будет проходить в школах, на улицах города — у мемориалов», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Сейчас в регионе осталось 76 жителей блокадного Ленинграда, из которых 44 — в Пензе. С 18 по 27 января волонтеры и представители общественных организаций всех их посетят на дому. Кроме того, во всех учебных заведениях региона подвигу ленинградцев посвятят всероссийский урок памяти (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.