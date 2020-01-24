В Пензе 30 молодым семьям вручили жилищные сертификаты (видео)

Губернаторские жилищные сертификаты получат 111 семей из Пензы. Первым 30 важный документ на получение социальной выплаты уже вручили. Напомним, региональная программа поддержки рассчитана на семьи, в которых в течение первого года совместной жизни родился ребенок, и где возраст супругов не превышает 28 лет.

Этого дня в семье Батаевых ждали несколько лет. Документы на получение губернаторского жилищного сертификата супруги подали в конце 2015-го, сразу после рождения дочки. Социальную выплату, 328 тысяч рублей, уже хоть сейчас готовы отправить на погашение ипотеки.

«Позвонили, обрадовали нас, сказали, что наше время пришло и нам вручат сертификат. Это большое дело, потому что очень тяжело. Хорошо, когда государство помогает», — рассказали Оксана и Антон Батаевы.

В Центре культуры и досуга собрались молодые семьи, которым по региональной программе положена финансовая поддержка. Сертификат выдается супругам, у которых в течение 12 месяцев после заключения брака появился ребенок.

«Мы жили в общежитии, когда дочка родилась, взяли ипотеку, выплатили ее, сейчас взяли другую и получили сертификат. Очень обрадовались, сначала даже не поверили», — сказала жительница Пензы Ирина Ежова.

«О сертификате узнали случайно от знакомых и решили подать документы. Не было никакой жилплощади, плюс условия проживания были непригодными, нас сразу добавили в программу», — рассказала жительница Пензы Анастасия Айгунян.

«У нас уже два ребенка, мы материнский капитал вложили в квартиру, а теперь хотим расширяться, потому что жилплощадь маленькая. Это хорошая помощь для молодой семьи», — отметила жительница Пензы Кристина Коякова.

Губернатор Иван Белозерцев рассказал, как когда-то и сам мечтал о собственных квадратных метрах.

«Глядя на вас, вспоминаю, что когда-то тоже были маленькие дети, тоже был без квартиры. Получил ее по линии Министерства обороны примерно в 40 лет. Понял, что все, семья теперь, если что, не окажется на улице», — сказал глава региона.

За время реализации программы в регионе было выдано 3000 сертификатов. В 2020 году их получат на 90 семей больше, чем в прошлом.

«Финансирование стало 120 миллионов рублей. В 2020 году сертификаты получат 365 молодых семей. Увеличение делалось для того, чтобы к 2024-му таким образом увеличить демографию, мы к этому идем», — рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

По просьбам пензецев условия реализации сертификата расширены. С 1 января вложить средства можно не только в покупку квартиры в новостройке, но и в жилье на вторичном рынке, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.