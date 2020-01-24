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В Пензенской области за сутки произошло несколько смертельных ДТП (видео)

24 января в 00:35 546 просмотров

С обильными снежными осадками, выпавшими в Пензе и области накануне, совпало сразу несколько смертельных аварий. Так, в вечернее время в условиях плохой видимости в черте города Кузнецка водитель грузовика с прицепом допустил наезд на пешехода, мужчину 1990 года рождения. От полученных травм тот скончался на месте.

Примерно в это же время в Пензе на улице Строителей произошло столкновение двух легковых автомобилей, Datsun и Opel. В результате него сразу три человека были госпитализированы в медучреждение, но один из них скончался по пути в больницу.

Еще одно жуткое ДТП случилось на границе Никольского и Городищенского районов. Там столкнулись легковушка и грузовой автомобиль ГАЗ. Водитель и пассажирка легкового транспорта, оба 1954 года рождения, погибли.

«В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на всестороннее изучение причин и условий совершения данных дорожно-транспортных происшествий», — сказал инспектор отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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