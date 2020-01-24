В Пензе на реконструкцию цирка в 2020 году направят свыше 600 млн руб (видео)

Реконструированный пензенский цирк сдадут в сентябре 2021 года. Об этом в ходе выездного совещания сообщил генеральный директор подрядной организации, которая сейчас трудится на объекте. Напомним, изначально планировалось, что новое здание откроется к концу 2014-го, однако стройка затянулась, а в середине 2015 года и вовсе приостановилась, так как были выявлены грубые нарушения проекта, которые допустил прежний подрядчик. Ход строительных работ оценил глава региона Иван Белозерцев.

Полтора года — за такой срок московская подрядная строительная организация обещает закончить самый известный пензенский долгострой, цирк. Сейчас на объекте ежедневно трудится порядка 80 человек. Уже к концу января количество рабочих увеличат до 100 человек, а в феврале будут подтянуты дополнительные силы.

«Ситуация не очень радужная, больше плачевная, потому что обследование, которое мы провели в конце 2019 года, выявило ряд существенных недостатков, связанных с исполнением строительно-монтажных работ», — рассказал генеральный директор ООО «Стройресурс» из Москвы Станислав Маслаков.

Здание цирка состоит из пяти блоков. Больше года они стояли без консервации, поэтому сначала подрядчику пришлось усилить несущие конструкции, как вертикальные, так и горизонтальные. На данный момент эта работа выполнена на 80%. Строители выкладывают из кирпича перегородки, ведут подготовку к монолитным работам для возведения центральной колонны, монтируют систему вентиляции, электрику и витражи.

Параллельно ведется работа по устройству водоснабжения, водоотведения и газификации. Частично завершена облицовка фасада, построена котельная. Глава региона осмотрел технические помещения, малую арену, репетиционную, помещения для животных. В 2020-м планируется направить на реконструкцию цирка свыше 600 миллионов рублей.

«Освоите их, будете готовы дальше работать, будет все делать опережающими темпами. Поеду в Москву решать финансовый вопрос. Все от вас зависит», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев также поручил усилить контроль над строительством объекта, а также решить судьбу старого здания пожарной части, примыкающей к цирку со стороны улицы Гладкова. Его нужно либо снести или привести постройку в надлежащий вид, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.