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СовФед поддержал идею поднять оклады учителям

24 января в 09:09 156 просмотров

Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты. Соответствующее обращение к кабмину поддержал Совет Федерации, сообщают «Известия».

Отмечается, что майские указы требуют поднять зарплату учителей, как минимум, до уровня средней по региону. Чиновники на местах предпринимают различные ухищрения, чтобы этого не делать, рассказали в комитете СовФеда по науке, образованию и культуре. В частности, фиксированный оклад педагога составляет 30% зарплаты, остальная сумма называется стимулирующими выплатами, с которыми можно делать что угодно. Повышение оклада до 70% позволит исключить эти «игры», отметил сенатор Валерий Марков.

Ранее Министерство просвещения уже рекомендовало поднять оклад до 70% зарплаты, но во многих регионах это не выполняется, добавила глава профильного комитета Совфеда Лилия Гумерова.


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