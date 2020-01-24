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Белозерцев выступит с инвестпосланием 27 января

24 января в 09:18 200 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 27 января выступит с инвестиционным посланием (0+), в рамках которого подведет итоги работы правительства и муниципальных образований в социально-экономической сфере и обозначит задачи на этот год.

Как сообщает пресс-центр облправительства, также глава региона озвучит ряд поручений в связи с посланием президента РФ Федеральному Собранию, по улучшению инвестклимата и расширению мер поддержки пензенских бизнесменов.

Отметим, что последние пять лет регион занимает второе место в ПФО по темпам экономического роста. По итогам 2019 года объем валового продукта в Пензенской области составит порядка 410 млрд рублей, или 102,1% к уровню 2018-го.

По темпам роста промышленного производства регион — в тройке лидеров в округе. Увеличение объема промышленной продукции в 2019 году составило 5,4% - это на 3% выше, чем в среднем по стране.

Валовый сбор сельхозпродукции за год вырос на 13%. По темпам производства в аграрной отрасли регион — на первом месте в ПФО и на третьем — в России.


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