В 2020 году 365 пензенских семей получат жилищные сертификаты

Как сообщает пресс-центр облправительства, губернаторский сертификат предоставляют в рамах регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России. В 2020 году сертификат номиналом 328 тыс. рублей получат 365 семей, на эти цели будет направлено 120 млн рублей. В 2019-м поддержку оказали 274 семьям на 89,7 млн рублей.

Согласно новшествам, которые вступили в силу 1 января 2020 года, сертификат можно направить на оплату процентной ставки по ипотечным кредитам на приобретение жилых помещений, а также жилья с земельным участком на вторичном рынке (кроме Пензы, Заречного и Кузнецка), обязательства по которому у семей возникли после включения в список участников программы.

Выплату также можно направить на покупку жилья у юридического лица, строительство индивидуального жилого дома с подрядной организацией или на погашение кредита на первичном рынке, оплату паевых взносов ЖСК на первичном рынке, уплату цены договора участия в долевом строительстве путем внесения средств на счет эскроу.

В Пензенской области уже стартовала выдача семьям сертификатов в торжественной обстановке.

На получение региональной социальной выплаты — жилищного сертификата — имеют право семьи, члены которой являются гражданами России, постоянно проживают на территории Пензенской области, состоят в браке. Возраст каждого из супругов на момент подачи заявления не должен превышать 28 лет, первый ребенок должен быть рожден в течение 12 месяцев после заключения брака. Также семья должна являться нуждающейся в жилье (на одного члена семьи должно приходиться менее 10 кв метров).

Право на подачу заявления на получение выплаты семья имеет в течение трех лет после рождения первого ребенка. Телефон горячей линии областного минтруда по выплате пособий — 8−800−201−60−86 (звонок — бесплатный).