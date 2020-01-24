В России на 10% подорожает аренда жилья

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5−10%. Такой прогноз « Известиям » дали в агентствах недвижимости.

При этом в Москве рядом с новыми станциями метро стоимость съемного жилья может увеличиться на 15−20%. Причиной такого подорожания эксперты называют рост цен как на новостройки, так и на вторичку, а также увеличение тарифов ЖКУ, переход на эскроу-счета и желание собственников оставаться в правовом поле.

Отмечается, что сейчас средняя стоимость аренды однушки в России — 13000 рублей в месяц, двухкомнатную квартиру можно снять за 17000 рублей, а трехкомнатную — за 23000.

В то же время в столице аренда за однокомнатную квартиру составит 30000 рублей, а за трешку — 50000.

Эксперты считают, что в первом полугодии рост цен будет незначительным. Всплеск подорожания на 5−7% ожидается в июле-августе и к концу года. Одной из причин роста цен станет переход строительной отрасли на проектное финансирование. Из-за ухода застройщиков с рынка ожидается нехватка предложения. В Москве росту цен также будет способствовать постепенное обновление жилого фонда и усиление внимания контролирующих органов.