Пензенский завод «Бетониум» закупил уникальное для региона оборудование
В Пензе открылась выставка творческой группы «Плакат»
История игрушек: пензячка представила коллекцию новогодних украшений
Самые популярные книги 2019 года по версии Алены Шарай
Наши новости
СовФед поддержал идею поднять оклады учителям
Российским дачникам придется платить налоги
В России многодетные родители смогут раньше выходить на пенсию
Путин заявил о замене некоторых продуктов в потребительской корзине
Экономика России будет расти быстрее американской и европейской
Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ»
На выплаты по маткапиталу в этом году потребуется примерно 100 млрд
В России из-за теплой зимы проснулись клещи
Президент рассказал о механизме получения выплат на детей до 7 лет
Путин отметил, что руководство больниц не должно получать в разы больше врачей

В России на 10% подорожает аренда жилья

24 января в 09:50 88 просмотров

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5−10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.

При этом в Москве рядом с новыми станциями метро стоимость съемного жилья может увеличиться на 15−20%. Причиной такого подорожания эксперты называют рост цен как на новостройки, так и на вторичку, а также увеличение тарифов ЖКУ, переход на эскроу-счета и желание собственников оставаться в правовом поле.

Отмечается, что сейчас средняя стоимость аренды однушки в России — 13000 рублей в месяц, двухкомнатную квартиру можно снять за 17000 рублей, а трехкомнатную — за 23000.

В то же время в столице аренда за однокомнатную квартиру составит 30000 рублей, а за трешку — 50000.

Эксперты считают, что в первом полугодии рост цен будет незначительным. Всплеск подорожания на 5−7% ожидается в июле-августе и к концу года. Одной из причин роста цен станет переход строительной отрасли на проектное финансирование. Из-за ухода застройщиков с рынка ожидается нехватка предложения. В Москве росту цен также будет способствовать постепенное обновление жилого фонда и усиление внимания контролирующих органов.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...