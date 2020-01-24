Пензенская компания заплатит штраф в 8,5 млн по делу о картельном сговоре

Постановление регионального УФАС по делу о картельном сговоре при проведении трех электронных аукционов на размещение госзаказа по ремонту дорог в Пензе оставлено без изменения.

Как сообщает пресс-служба управления, 23 января Арбитражный суд Поволжского округа оставил постановление без изменения. Напомним, дело по признакам картельного сговора было рассмотрено УФАС в 2018 году. Установили, что в рамках реализации антиконкурентного соглашения при проведении трех аукционов ООО «Автодорога» и ООО «Пензадорстрой» согласованно вносили ценовые предложения. В результате контракты были заключены с минимальным процентом снижения в 0,5% от начальной максимальной цены.

В итоге ООО «Автодорога» стало победителем в двух аукционах по общей цене 242 млн 244 тыс. 319,47 рублей, ООО «Пензадорстрой» — в аукционе по цене 245 млн 557 тыс. 898,78 рублей. Таким образом, участники аукциона получили доход в 487 млн 802 тыс. 218,25 рублей.

22 марта 2018 года комиссия управления приняла решение о признании в действиях двух компаний нарушения закона «О защите конкуренции». Суды трех инстанций подтвердили его законность.

ООО «Автодорога» назначили штраф в 8 млн 474 тыс. рублей. 30 сентября 2019 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность этого постановления УФАС. Не согласившись с этим решением, компания подала кассационную жалобу. Но 23 января 2020-го Арбитражный суд Поволжского округа оставил решение Арбитражного суда Пензенской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда без изменения.