В Никольске старая хоккейная площадка превратилась в современный спорткомплекс

В городе Никольске Пензенской области старая хоккейная площадка превратилась в современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, где могут заниматься дети и взрослые.

«40 млн рублей составила стоимость строительно-монтажных работ вместе с приобретением нового оборудования для комплекса. Он реконструирован для населения. Появление такого спортивного объекта — мечта никольчан», — рассказал представитель администрации Никольского района Михаил Сущев.

Работы провели в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны. В состав комплекса входят площадка с девятью тренажерами, прыжковая яма, трибуна для зрителей на 100 мест, мобильная баскетбольная площадка, два отапливаемых блок-контейнера, хоккейная площадка с пластиковыми бортами. Также имеется мини-футбольное поле.

Также хоккейные площадки появились в селах Сура и Столыпино.