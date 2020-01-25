В городском парке Никольска появились памятник Толстому и стеклянный глобус

Представители пензенских СМИ в ходе пресс-тура в Никольский район осмотрели парк в областном центре после реконструкции, которая велась здесь на протяжении двух лет.

Журналистов сопровождала начальник отдела архитектуры и муниципального хозяйства — главный архитектор администрации Никольского района Наталья Ливанова. По ее словам, парк полностью переделали в 2018—2019 годах в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Проект выбрали местные жители с помощью рейтингового голосования.

«Потратили в 2018 году 7 млн рублей, в 2019 — 18 млн. Выделенных по программе средств немного не хватило, нужно еще три. Если выделят средства из городского бюджета, то в том числе поставим деревянную беседку», — рассказала архитектор.

На освоенные в рамках программы средства в парке установили памятник Льву Толстому, ведь Никольск — единственное место в Пензенской области, где бывал великий писатель. С ним — Анна Бахметьева-Оболенская. Работу выполнил пензенский скульптор Валерий Кузнецов. Также в парке появились сцена, глобус из стеклопластика с вечерней подсветкой, детская площадка.

«Летом паровозик детей будет здесь катать, появится кафе. Уже поступило много заявок на торговые точки с мороженым, напитками», — добавила Наталья Ливанова.