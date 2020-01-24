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Заявки на участие в конкурсе чтецов «Живая классика» принимают до февраля

24 января в 14:56 308 просмотров

1 февраля стартует отборочный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика» (6+). Прием заявок на участие продолжается до конца января.

Как сообщает пресс-секретарь фонда, конкурс чтецов «Живая классика» — масштабный проект, направленный на популяризацию чтения среди детей и создание русскоязычного детского интеллектуального сообщества. В этом году он проводится в девятый раз. Принять в нем участие могут ребята от 10 до 17 лет из России и еще 85 стран.

Для участия в школьном этапе необходимо прочитать наизусть отрывок из любимого прозаического произведения. Следующие этапы конкурса: районный (февраль-март), региональный (март-апрель) и национальный (апрель), международный, который пройдет в детском центре «Артек» (май), и суперфинал на Красной площади (июнь).

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте.


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