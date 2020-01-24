В Пензе подготовили список остродефицитных должностей в госучреждениях

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит постановление правительства , которое утверждает список остродефицитных должностей в государственных бюджетных, автономных и казенных учреждениях, которые имеют право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий.

По линии минздрава в этот перечень попали: фельдшеры, гериатры, пульмонологи, отоларингологи-сурдологи, заведующие ФАПом или здравпунктом.

По линии минобра — учитель начальных классов и иностранного языка, воспитатель, преподаватель, мастер производственного обучения. По минкультуры — артист, артист-кукловод, библиотекарь, библиограф, концертмейстер, методист, реставратор и другие.

Большой перечень составил минлесхоз. В него вошли мастер леса, лесничий, лесник, инженер по лесовосстановлению различных категорий и другие.