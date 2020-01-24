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В Пензе подготовили список остродефицитных должностей в госучреждениях

24 января в 15:15 404 просмотра

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит постановление правительства, которое утверждает список остродефицитных должностей в государственных бюджетных, автономных и казенных учреждениях, которые имеют право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий.

По линии минздрава в этот перечень попали: фельдшеры, гериатры, пульмонологи, отоларингологи-сурдологи, заведующие ФАПом или здравпунктом.

По линии минобра — учитель начальных классов и иностранного языка, воспитатель, преподаватель, мастер производственного обучения. По минкультуры — артист, артист-кукловод, библиотекарь, библиограф, концертмейстер, методист, реставратор и другие.

Большой перечень составил минлесхоз. В него вошли мастер леса, лесничий, лесник, инженер по лесовосстановлению различных категорий и другие.


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