В Пензе подготовили список остродефицитных должностей в госучреждениях

По линии минздрава в этот перечень попали: фельдшеры, гериатры, пульмонологи, отоларингологи-сурдологи, заведующие ФАПом или здравпунктом.
По линии минобра — учитель начальных классов и иностранного языка, воспитатель, преподаватель, мастер производственного обучения. По минкультуры — артист, артист-кукловод, библиотекарь, библиограф, концертмейстер, методист, реставратор и другие.
Большой перечень составил минлесхоз. В него вошли мастер леса, лесничий, лесник, инженер по лесовосстановлению различных категорий и другие.