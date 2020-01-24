ВОЗ призвала все страны мира начать борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением о развитии коронавируса, в котором призвала все страны мира начать борьбу с инфекцией.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Роспотребнадзор и ВОЗ, заболеть могут жители любой страны.

«Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию, включая проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции», — отмечается в сообщении.

По последней информации, в настоящее время от коронавируса умерло 26 человек, еще более 800 заражены. Инфекция появилась в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Первый смертельный исход зафиксировали в начале января. В настоящее время вирус распространился на Южную Корею, Японию, Таиланд и США.

В России три человека, прилетевших из Китая в Санкт-Петербург, находятся в больницах с подозрением на коронавирус: двое граждан КНР и россиянин. У одного из пациентов диагноз не подтвердился. Также известно, что на границе с Россией, в провинции Хэйлуцзян, один человек скончался от коронавируса.