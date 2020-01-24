В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на ул. Измайлова и Терновского

Пензенские сотрудники полиции ищут свидетелей двух аварий, одна из которых произошла 7 декабря на ул. Измайлова, другая — 13 января в Терновке.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 7 декабря в 11:30 напротив дома № 1 по ул. Измайлова в Пензе случилось ДТП с участием Skoda Octavia, Lifan 214813 и ГАЗ А64R42. Свидетелей просят звонить в УГИБДД по телефонам: 59−90−02, 59−90−03, 59−90−23, 59−90−57, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 214.

13 января в 7:20 напротив дома № 117 по ул. Терновского водитель неустановленного транспортного средства сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Очевидцам следует звонить в УГИБДД по телефонам: 59−90−47, 59−91−26, или обращаться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (ОГИБДД), кабинет № 13.