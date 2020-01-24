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Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

24 января в 16:13 248 просмотров

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении бывшего главы Минэкономразвития Максима Орешкина и экс-руководителя Минкультуры Владимира Мединского своими помощниками.

Как сообщает ТАСС, соответствующие документы опубликовали 24 января на официальном интернет-портале правовой информации. Также экс-вице-премьера Дмитрия Козака назначили заместителем руководителя администрации президента РФ.

В ТАСС отметили, что Дмитрий Козак стал одним из трех заместителей руководителя администрации Кремля. Изменения в структуре Владимир Путин утвердил еще одним указом. Эту должность занимают также Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов. Кроме того, в администрации есть два первых зама (Алексей Громов и Сергей Кириенко) и заместитель руководителя — пресс-секретарь президента, этот пост занимает Дмитрий Песков.


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