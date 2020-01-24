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Иван Белозерцев преподнес Мордовии оригинальный подарок

24 января в 16:26 356 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев и спикер пензенского парламента Валерий Лидин 24 января побывали в Саранске на праздновании 90-летия Мордовской автономии. Подробности визита глава Пензенского региона рассказал в «Твиттере».

«От всего сердца поздравили жителей с юбилеем — 90-летием со дня образования Мордовской автономии! Мордовия для нас, жителей Пензенской области, является добрым соседом! Наши регионы многое связывает!» — написал он.

В обращении к жителям соседней республики Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области есть много мордовских сел.

«Я с удовольствием приезжаю на мероприятия в эти села. Там порядок, жители чтят традиции, культуру мордовского народа, гордятся своей национальностью», - сказал губернатор.

Иван Белозерцев пожелал жителям Мордовии здоровья, успехов в реализации национальных проектов, важнейших положений послания президента. Он подарил главе республики Владимиру Волкову историческую карту, относящуюся ко временам, когда часть территории Мордовии входила в состав Пензенской губернии, «как символ тесной связи и дружбы регионов».

Фотография: скриншот https://twitter.com/BelozercevIA

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