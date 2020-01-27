Пензенцы смогут узнать о военных действиях 1942 года через газеты

В Пензе в рамках 75-летия Победы представители медиа и горожане могут бесплатно ознакомиться с периодикой времен Великой Отечественной войны, которая является «живым порталом» в историю.

В Пензе выходили районные и областная газета «Сталинское знамя», в основном, в военное время они были черно-белыми, пояснил главный методист госархива области Максим Буряков. Он добавил, что в годы Великой Отечественной войны цветные газеты выпускали только по праздникам.

Материалы, в основном, касались событий, которые разворачивались на фронте. Благодаря этому местным жителям удавалось буквально побывать на месте военных действий. Стоит отметить, что печатная периодика была главным источником информации, так как у пензенцев не было ни телевизоров, ни радиоприемников.

Каждый номер газеты делился на рубрики. Они зависели от типа издания. Например, в районных газетах больше писали о сельском хозяйстве. Во многих из них также печатались статьи на тему «Как произвести большой урожай картофеля» и «Готовим скоту теплую зимовку». Отдельной рубрикой шел «Посевной дневник», в котором отмечали рекорды урожая жителей региона.

Фотографии некоторых газет можно посмотреть в галерее:

Основной в Пензенской области была газета «Сталинское знамя». В ней особое внимание уделялось репортажам с фронта, письмам солдат, периодически печатались их стихи. Такие материалы были опубликованы в колонке под названием «С фронтов отечественной войны». Именно они интересовали пензенцев больше всего. В номера также входили приказы Маршала Советского Союза Иосифа Сталина.

На страницах «Сталинского знамени» можно было периодически встретить карикатуры, которые высмеивали фашистов. Например, «Заготовка весенних резервов в Германии». На картинках были изображены голые люди на костылях и с прочими недостатками, которых якобы принимают в ряды немецкой армии.

Отдельная колонка была посвящена оказанию помощи фронтовикам, сбору продуктов питания и новогодних подарков детям военных. Не обходили стороной и передовиков производства. Помимо этого, в газетах публиковались итоги решения областного и городского советов трудящихся.

«Несмотря на тяжелое военное время, газета «Сталинское знамя» выпускалась в цветном формате, но только по праздникам, таким как, например, 23 февраля. Подобные номера были хорошо проиллюстрированы», — добавил Максим Буряков.

Стоит отметить, что газетами заинтересовались не только представители СМИ, но и студенты Пензенского государственного университета. Особенно интересно познакомиться с периодикой военного времени стало будущим журналистам.

«Кафедра журналистики уже много лет сотрудничает с госархивом области. Делаем мы это и в рамках учебно-ознакомительной практики, и в процессе изучения курса «История пензенских СМИ». Студенты будут посещать архив и знакомиться с материалами, которые в таком открытом доступе будут представлены. Это очень важно, ведь, зная историю, мы можем развивать дальше пензенскую журналистику», — отметила доцент кафедры журналистики ПГУ Татьяна Стрыгина.

За проделанную работу начальник Департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер вручила председателю комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяру Бибарсову благодарность. Она отметила, что проект получился стоящим.

Пензенцы смогут бесплатно ознакомиться с газетами во время работы читального зала вплоть до апреля — с 10 до 17 часов с понедельника по четверг. Каждый месяц в архиве будет представляться периодика конкретного года. Например, в январе желающим покажут газеты, которые печатали в 1942-м. Возрастные ограничения — 0+.