Tele2 приглашает на Tinkoff Rosafest по другим правилам

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал генеральным партнером зимнего фестиваля Tinkoff Rosafest. Масштабное событие пройдет на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 25 января по 2 февраля. Одним из самых ярких моментов фестиваля станет ночное фристайл-шоу. Спортсменов, которые покажут свои лучшие трюки, отберет один из самых титулованных сноубордистов в мире Денис Бонус.

В 2020 году Tele2 стала генеральным партнером Tinkoff Rosafest в юбилейный для фестиваля год. В пятый раз на горном курорте «Роза Хутор» соберутся лыжники, сноубордисты, профессиональные райдеры, музыканты и блогеры. Спортивная программа состоит из пяти направлений: фристайла, фрирайда, джиббинга, ски-кросса и карвинга. Гости события смогут принять участие в мастер-классах со спортивными звездами, соревнованиях для любителей, тест-драйвах новых моделей сноубордов и лыж.

Следуя принципу «других правил», Tele2 предложит особые условия участникам фестиваля. Чтобы исполнять трюки в горах, не обязательно покупать ски-пасс и зависеть от расписания подъемников. Tele2 вместе с организаторами фестиваля — командой Spotway — возведет сноупарк с джиб-фигурами для катания спортсменов и любителей. Парк будет работать даже после закрытия подъемников, а вход останется бесплатным для всех.

Впервые оператор организует в сноупарке видеозапись трюков. Каждый спортсмен получит на память видео своего проезда и сможет поделиться им в соцсетях с помощью быстрого 4G-интернета от Tele2.

В составе команды Tinkoff Rosafest — звезда международного сноубординга Денис Бонус. Он станет главным судьей всех отборочных соревнований в дисциплине «джиббинг» — скольжении по фигурам из металла, пластика, дерева. 31 января сильнейшие спортсмены встретятся на ночном фристайл-шоу от Tele2. Увидеть трюки в исполнении лучших райдеров смогут все гости курорта «Роза Хутор».

Для тех, кто не сможет приехать на фестиваль, оператор организует онлайн-трансляцию на скорости 4G-интернета Tele2. Посмотреть шоу в режиме онлайн можно на промосайте оператора. В 2019 году количество просмотров трансляции достигло 2 млн.

В отеле Riders Lodge будет работать онлайн-парк Tele2. Здесь участники фестиваля смогут посмотреть фильмы с помощью быстрого 4G-интернета и онлайн-кинотеатра Wink, который предоставит доступ к киноновинкам. Также в онлайн-парке будут читать лекции профессиональные спортсмены и фотографы.

Гости Tinkoff Rosafest увидят не только спортивных звезд, но также живые концерты и DJ-сеты известных музыкантов. Фестиваль откроют группы «Хлеб» и ILWT, а на закрытии выступит британский продюсер и диджей — Aphrodite. Также организаторы проведут в горах настоящую пляжную вечеринку. Всего на «Розе Хутор» прозвучит двести часов живой музыки.

Всех клиентов Tele2 на фестивале ждут дополнительные преимущества: скидка 10% на бронирование тура на официальном сайте фестиваля, а также приоритетная запись в тест-зону снаряжения. Клиенты оператора смогут также получить абонемент на кофе от Surf Coffee.

Кроме того, на площадке проведения фестиваля участникам и гостям будет открыт бесплатный WiFi-доступ на базе мобильного 4G-интернета Tele2. Также в зоне оператора установлены модули для подзарядки мобильных устройств.

Всех гостей фестиваля объединит масштабный квест — «Большая игра». Участникам предложат выполнить разные задания и заработать баллы, которые можно будет обменять на призы и бонусы. В прошлом году на фестивале разыграли более 30 000 призов. Клиенты Tele2 получат дополнительные преимущества в игре, что увеличит шансы на победу.

На склонах курорта также пройдет фотоконкурс по «другим правилам». Спортсмены могут выложить фото и видео с фестиваля под хештегами #КатайПоДругому и #Tele2. Автор лучшего кадра выиграет сноуборд с уникальным дизайном от известного граффитиста. Подробнее о фотоконкурсе и программе Tele2 на Tinkoff Rosafest — на промосайте.