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В «Дизеле» сообщили об отмене выездных игр в Китае в связи с коронавирусом

24 января в 16:48 318 просмотров

Пресс-секретарь пензенского хоккейного клуба «Дизель» Филипп Митрофанов прокомментировал ИА «Пенза-Пресс» ситуацию, сложившуюся в ВХЛ с китайскими командами в связи с распространением на территории республики коронавируса.

По его словам, на уровне Высшей хоккейной лиги принято решение, согласно которому все выездные игры отечественных спортсменов в Китае будут перенесены в Россию.

«Мы в ВХЛ отправляли письмо, и сегодня на сайте лиги написали, что все выездные игры, которые планировались в Китае, будут проведены на территории РФ. Скорее всего, они просто станут для нас домашними. То есть вместо того, чтобы сыграть в Китае, мы просто опять сыграем в Пензе. В понедельник будет официальное письмо, в котором точно скажут, где и когда пройдут матчи», — рассказал представитель «Дизеля».

На вопрос о том, не рассматривается ли возможность вовсе отменить матчи с китайскими командами, ведь все представители КНР являются потенциальными переносчиками заболевания, Филипп Митрофанов отметил, что «это пока не обсуждалось».

«Такую информацию на уровне ВХЛ не озвучивали. Пока все игры в силе, но они будут в России. Может быть, их перенесут по времени», — сообщил он.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением о развитии коронавируса, в котором призвала все страны мира начать борьбу с инфекцией. По последней информации, в настоящее время от коронавируса умерло 26 человек, еще более 800 заражены. Инфекция появилась в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Первый смертельный исход зафиксировали в начале января. В настоящее время вирус распространился на Южную Корею, Японию, Таиланд и США.


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