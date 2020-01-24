1 февраля состоится плановое повышение цен в строящихся домах Пензы и Спутника

Осталось чуть больше недели, чтобы купить квартиру в ярком и современном микрорайоне — Городе Спутнике — по старой цене. 1 февраля она вырастет.

Повышение цен в строящихся домах происходит каждый месяц по мере увеличения их строительной готовности. Поэтому пензенцам рекомендуют не откладывать решение жилищного вопроса. Для этого нужно пообщаться со специалистом компании «Термодом». Вы расскажете о квартире своей мечты, а он поможет ее найти.

Какие вопросы стоит задать: от общего к частному

— Какая экология у этого района?

— На каком транспорте и как можно добраться до дома? А что в перспективе?

— Что находится на прилегающей территории? Какие изменения будут через пять лет?

— С помощью какой технологии и из каких материалов построен дом?

— Какова толщина стен дома? Насколько холодно зимой и жарко летом?

— В каком виде будет сдана квартира?

Также в компании напоминают о том, в каких домах сейчас идет продажа квартир.

— Жилой квартал «Радужные дворы». Строения № 72 и 73 образуют закрытый двор. В нем не будет машин — это, в первую очередь, безопасность ваша и ваших детей. Входы в подъезд будут выполнены с уровня земли, а выходов будет два — во двор и на улицу. А в самом дворе установят игровые и спортивные площадки, лавочки беседки. Строение № 54. Двор здесь тоже будет закрытым, а рядом с домом — вся необходимая инфраструктура.

- Жилой комплекс «8 Марта» в Пензе. Два корпуса в удобном районе, уютный двор с просторным подземным паркингом, развитая инфраструктура и, конечно, отличная транспортная доступность.

— Жилой дом «Лесная симфония в Заречном». Это экологичность в сочетании со всеми удобствами цивилизации: рядом — спортивные объекты, детсад, сетевые магазины и остановки общественного транспорта.

Все подробности — на termodom-pnz.ru и по номеру 28−28−20. Заходите на сайт, звоните и покупайте!

Застройщик строения № 73- ООО СЗ «Термодом-Ситистрой» (проектные декларации на termodom-citystroy.ru), строения № 72, 1-го и 2-го корпусов ЖК «8 Марта» — ООО ПКФ «Термодом», строения № 54 — ООО СЗ «ТермодомРиелт», ЖД «Лесная симфония» — ООО «Теплый дом». Все застройщики входят в строительный холдинг «Термодом».