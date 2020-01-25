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В Пензенскую область для обучения в вузах приехали более 1400 иностранцев

25 января в 06:14 152 просмотра

Пензастат в рамках празднования Дня студента, которое приходится на 25 января, сообщил о количестве обучающихся в вузах и в средних специальных учебных заведениях региона.

В последних образование получают 25 339 юношей и девушек. В университетах же профессии получают 33 296 человек.

В 2018 году в Пензенскую область приехали 1802 студента. Большая часть из этого количества — иностранцы (1437 человек). Значительную часть зарубежных студентов составляют жители Таджикистана и Туркменистана — 746 человек, далее по количеству — Индия (291 человек) и Египет (117 человек). Также учатся граждане из Китая — 18 человек, Нигерии, Судана — по 4, Кении, Марокко, Кот д’Ивуара — по 1 человеку.

«Из других регионов приехали 365 человек. Из них 66,6% студентов — из Приволжского федерального округа. В основном это жители Саратовской области — 69 человек, Ульяновской — 56 и республики Мордовия — 48 человек», — сообщает Пензастат.


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