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В регионах предложили организовать курсы переобучения для женщин с детьми

24 января в 17:21 208 просмотров

Минтруд России разработал для регионов методические рекомендации по организации переобучения и повышения квалификации для мам, сидящих с детьми.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», женщины смогут посещать курсы по желанию. Они ориентированы на тех, кто сам не прочь найти работу. Регионам предлагают привлечь благотворительные фонды и социально ориентированные НКО. Россиянкам, обратившимся за помощью, помогут определить слабые и сильные стороны, подберут подходящий им вариант обучения. По окончании учебы им будут выдавать сертификаты об образовании.

Для тех, кто сидит с совсем маленьким ребенком (до трех лет), работодатель на время декрета предложит курсы по развитию профессиональных навыков. Это нужно для того, чтобы максимальное число женщин смогло получить работу после декрета.

Отметим, что поддержке материнства и детства в России сейчас уделяют большое внимание. Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил платить за рождение первого ребенка 466 617 рублей, за второго увеличить выплату до 616 617 рублей. А семьям с тремя детьми государство погасит до 450 тысяч рублей ипотечного кредита.


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