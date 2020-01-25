Пензенцы в «Буртасах» смогли проверить здоровье и поплавать в бассейне

В пензенском дворце спорта «Буртасы» прошла акция в рамках проекта «Жить активно — здорово!» (0+), в ней приняли участие более 140 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, участники акции прошли обследование на площадке центра здоровья и апробацию комплекса ГТО. Приятным бонусом традиционно стали абонементы на бесплатное посещение бассейна.

Специалисты областного центра медпрофилактики проверили здоровье каждого участника проекта, измерили объем талии, индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы, холестерина в крови. Также участникам проекта разъяснили понятие «индекса здорового образа жизни», который включает в себя пять позиций: полный отказ от курения, отказ от злоупотребления алкоголем, нормированное потребление соли (не более 5 гр в сутки), достаточное потребление овощей и фруктов (не менее 500 гр в день) и необходимый уровень физической активности (не менее 150 минут в неделю нагрузки средней интенсивности).

Следующая акция (0+) состоится 31 января в «Буртасах», она пройдет с 11 до 14 часов.