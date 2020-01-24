Жители могут связаться с администрацией Пензенского района с помощью соцсетей

Тренд на общение с гражданами не только в оффлайне (приемы граждан по личным вопросам, встречи с профессиональными сообществами), но и в онлайне задает собственным примером губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который ведет свои аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и «Тwitter», и не просто ведет, наполняя ленту новостей сообщениями о важных и интересных событиях, но и ведет диалог с подписчиками, отвечает на их вопросы.
Надо сказать, что того же глава региона требует от своих коллег в органах местного самоуправления. Уже более года все администрации городов и районов Пензенской области представлены в социальных медиа. И сегодня для жителей региона привычно, когда ответы на вопросы, предложения претензии к уполномоченным органам власти реагируют именно их представители, и реагируют адресно, предметно и с конкретной информацией.
Так, администрация Пензенского района не оставляет без внимания те негативные и проблемные сообщения, касающиеся ситуации в районе, которые люди оставляют в популярных региональных и местных пабликах. В основном жители населенных пунктов Пензенского района пишут на темы, связанные с благоустройством территории, содержания улично-дорожной сети, работы общественного транспорта, оказания медицинских услуг населению, качества работы управляющих организаций
Глава администрации Пензенского района Сергей Козин рассказывает: «Если вопрос, который гражданин обозначает в соцсети, относится к полномочиям муниципалитета, как правило, это благоустройство (дороги, освещение
Администрация Пензенского района приглашает пользователей социальных сетей, не только из Пензенского района, но и из других муниципальных образований, подписываться на свои официальные группы в соцсетях, делиться своим мнением и задавать вопросы:
«ВКонтакте»: https://vk.com/id515934184, https://vk.com/public186115508;
«Одноклассники»: https://ok.ru/profile/562598307061; https://ok.ru/group/57174870720757;
«Instagram»: https://www.instagram.com/adm.penz.raion/
«Facebook»: https://www.facebook.com/profile.php?id=100043549333568
«Тwitter»: https://twitter.com/admpenzraion