Губернатор поручил украсить набережную в тематике Великой Отечественной войны (видео)

Подарок к 75-летию Победы. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил благоустроить и украсить в тематике Великой Отечественной войны прогулочную зону на правом берегу Суры. Работа в этом направлении уже началась. Заместитель председателя правительства Олег Ягов провел первое совещание, посвященное предстоящему благоустройству.

Ближе к майским праздникам пензенцев ждет приятный сюрприз — перед их взором предстанет единая огромная панорама, выполненная в граффити. Она будет отражать тематику победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

О новой инициативе губернатора пока мало кто в курсе, но те, кто узнает, к примеру, любители скандинавской ходьбы, которые занимаются на набережной по утрам, ее поддерживают. Одна из них, Валентина Пимкина, и вовсе состоит в городском Совете ветеранов.

«Считаю, что это будет как некая отдушина для тех, кто погиб, что их помнят, не забывают о том, что они выковали для нашего поколения Великую Победу. Ободряю инициативу Ивана Александровича Белозерцева», — сказала она.

Как конкретно будет выглядеть панорама напротив «Ростка», еще только предстоит решить. Пожелания и идеи озвучили на совещании, которое провел заместитель председателя правительства региона Олега Ягова.

«На мой взгляд, на этой стене должны быть отражены ключевые события периода войны. Это, конечно, сражение за Москву, Сталинградская и Курская битвы, взятие рейхстага, тем более мы знаем, что там есть надпись «А мы из Пензы», — предложил он.

Свои предложения высказал главный архитектор области Леонид Иоффе. В качестве одного из вариантов он предлагал установить посвященные Победе баннеры. Однако они недолговечны, а одно из главных условий проекта — многолетняя гарантия сохранности изображения, поэтому, скорее всего, художники будут наносить рисунок прямо на стену.

«Во-первых, нужно предусмотреть работы по благоустройству нижней прогулочной зоны, чтоб можно было спуститься и все разглядеть более детально», — сказал он.

Для Пензы большое граффити не будет принципиальным новшеством: уже четыре года на пересечении улиц Красной и Чкалова стену пятиэтажного дома украшает портрет Героя СССР, уроженца Никольского района Константина Анохина.

Граффити на военную тематику нашей стране обрели большую популярность. Заброшенная площадка на правой стороне набережной Суры может занять достойное место в общем ряду шедевров уличного искусства. В случае утверждения проекта, пензенские художники должны будут завершить масштабное полотно до пятого мая, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.