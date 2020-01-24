Пензенские чиновники рассказали об их работе на госслужбе (видео)

Они легко могли бы учредить свой профессиональный праздник, ведь эти люди наверняка знают, какие документы, в каком количестве, в какой срок и кто для этого должен подписать. 24 января в России мог бы, но не отмечается день государственного служащего. В преддверии годовщины принятия «Табеля о рангах», учрежденного Петром Великим, для студентов ПГУ провели экскурсию по зданию пензенского правительства.

Незаметный день в истории. Видимо такова судьба государственных служащих: все, что касается их работы, — в тени. 24 января 1722 года своим указом император Петр I утверждает «Табель о рангах», но за 300 лет у слуг народа в России не появилось профессионального праздника. Если поздравления и звучат, то 23 июня. Максимум, что позволяют себе чиновники в Пензенской области, — спартакиада.

«День госслужащего должен отмечаться так же, как и другие праздники. Если же говорить о масштабах, то я бы не стал ничего грандиозного организовывать», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«После получения диплома приходит много молодых людей, которых я всегда спрашиваю, почему они выбрали госслужбу. Все поголовно отвечают, что из-за стабильности и уверенности в завтрашнем дне», — рассказала главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко.

Лучшая подготовка — увидеть все своими глазами. Будущие государственные служащие оказались в центре политической жизни Пензенской области — в здании регионального правительства. С первых шагов у студентов разрушались мифы: главный из них о том, что чем выше должность, тем больше человек волен распоряжаться своим временем.

«Нельзя строить иллюзий. Многие, кто воспринимает госслужбу как манну небесную, думают, что здесь все как сыр в масле катаются, это далеко не так. Это кропотливая и тяжелая работа с высокой долей ответственности», — отметил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Михаил Торгашин.

Студенты получили уникальную возможность побывать в круглом зале областного правительства и высказать свои мысли по поводу государственной службы из кресел, которые обычно занимают министры и члены правительства. Увидев, как устроена государственная служба изнутри, студенты все же не изменили выбору: мотивация стать слугой народа сильна.

«В каких-то моментах это тяжело, но также интересно и важно. Не стоит бояться, надо работать над собой и идти», — сказал студент института экономики и управления ПГУ Никита Светкин.

Удивительно, но такое понимание государственной службы близко ее ветеранам, а ведь десятки лет назад то, что сегодня мы называем областным правительством, даже именовалось по-другому. Были другие люди и документы, но работа, вспоминает Александр Ащеулов, была такой же, — на износ.

«Раньше работа была очень творческая, свободная, с определенными результатами для области, до сих пор вспоминаю. 30 лет трудился в этом здании в облисполкоме, до сих пор вспоминаю», — рассказал он.

И хотя официального праздника государственного служащего в России нет, в последние годы у чиновников появилась своего рода отдушина — конкурсы профессионального мастерства. Работники областного правительства на этом поприще успешны.

«За это время одно из моих самых больших достижений — победа в конкурсе «Лучший госслужащий Пензенской области» с проектом об открытии представительства нашего правительства в Казахстане», — сказала главный специалист-эксперт организационно-протокольного отдела управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области Екатерина Гуткина.

«Я контролирую деятельность учреждения, которое занимается управлением делами губернатора в правительстве области. Являюсь победителем российского конкурса «Бухгалтер года», — рассказала консультант экономического планирования и финансового обеспечения правительства Пензенской области Надежда Голяшкина.

Сами государственные служащие говорят: пока вопрос о собственном празднике не поднимают, все-таки статус слуги народа обязывает быть скромными. Тем более, что результат труда в их случае заметен всегда — стоит лишь завершить рабочий день и выйти на улицу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.