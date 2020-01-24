Пензенские студенты познакомились с работой криминалистов (видео)

Накануне празднования Дня студента региональное управление МВД предоставило молодежи возможность на практике познакомиться с работой сотрудников экспертно-криминалистического центра.

«Студентам рассказали о том, чем занимаются эксперты, как они действуют на месте происшествия, какие профессиональные и личные качества важны для сотрудников этой службы», — рассказал начальник экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области Владимир Сатыренко, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.