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Пензенские студенты познакомились с работой криминалистов (видео)

24 января в 21:34 122 просмотра

Пензенская область поддержала всероссийскую акцию «Студенческий десант». 24 января региональное управление МВД познакомило местную молодежь с работой криминалистов.

Накануне празднования Дня студента региональное управление МВД предоставило молодежи возможность на практике познакомиться с работой сотрудников экспертно-криминалистического центра.

«Студентам рассказали о том, чем занимаются эксперты, как они действуют на месте происшествия, какие профессиональные и личные качества важны для сотрудников этой службы», — рассказал начальник экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области Владимир Сатыренко, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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