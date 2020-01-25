В Пензе прошли мероприятия, посвященные 76-летию освобождения Ленинграда (видео)

Пензенский регион присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб» (0+). Накануне 76-й годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда в областном центре прошло несколько посвященных этому событию программ и выставок. Так, в киноконцертном зале «Пенза» школьникам показали тематическую инсталляцию и художественный фильм.

125 граммов хлеба на человека в сутки. Так миллионы жителей Ленинграда питались в первую блокадную зиму, но именно благодаря этой пище, которая, по сути, была без вкуса и привычного аромата, они смогли выстоять и выжить. Атмосферу осажденного города с привязкой к одному из железнодорожных вокзалов школьникам продемонстрировали студенты пензенского колледжа искусств. Их лица были непроницаемы. Каждый образ продуман до мелочей. Инсталляцию идеально дополнила протяжная мелодия Дмитрия Шостаковича.

«Мы смотрели документальные фильмы о войне, фотографии и прониклись этим. Дедушка ушел на фронт, но так и не вернулся. Бабушка рассказывала, что все, что от него осталось, это валенки и бидон, из которого он любил пить молоко до войны», — рассказала студентка пензенского колледжа искусств Татьяна Кузнецова.

В фойе киноконцертного зала многие школьники заходили в приподнятом настроении, но как только в глаза бросались небольшие кусочки хлеба, весы и фигуры измученных холодом и голодом людей, было уже не до улыбок. В начале 40-х годов прошлого века в таких условиях вполне мог оказаться кто-то из их прадедов или прабабушек.

По различным данным, за годы блокады погибло от 600 тысяч до полутора миллиона мирных жителей. Больше, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. Юрию Иванов родился в Ленинграде в 1938-м. Его семья покинула город накануне войны. Рассказывает, отец был военнослужащим, и они переехали в Прибалтику. О страшных событиях того времени Юрий Алексеевич знает по рассказам родственников — в Ленинграде жила его тетя.

«Она была ранена, у нее остался большой шрам на ноге, это я помню, а также сохранила кусочек того хлеба. Наверное, это было уже в конце, потому что если бы он у нее был в начале блокады, то не сохранился бы», — сказал он.

В завершении акции школьникам показали художественную ленту «Мы смерти смотрели в лицо» (12+), основанную на реальных событиях. Тематические акции, посвященные 76-й годовщине освобождения Ленинграда, будут проходить в регионе еще три дня, а 27 января в Пензе возле монумента, посвященного героям блокадного Ленинграда, состоится памятный митинг, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.