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В мединститут Пензы в 2020 году поступят около 100 бюджетников (видео)

24 января в 23:35 314 просмотров

Больше половины бюджетных мест по направлениям «Лечебное дело» и «Педиатрия» в медицинских институтах станут целевыми. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. В Пензенском регионе эту проблему решают на протяжении нескольких лет.

Основная цель — укомплектовать кадрами сельские и районные лечебные учреждения. В медицинском институте ПГУ по целевым направлениям обучается более 350 студентов. По окончании вуза они отправятся работать в районы Пензенской области.

«Можно приобрести дорогостоящее оборудование, привезти технологии, но если не будут функционировать фельдшерско-акушерские пункты, не будет квалифицированных кадров в лечебных учреждениях, мы не сможем выполнить поставленных задач», — отметил директор медицинского института ПГУ Александр Митрошин.

Президент страны поручил увеличить процент целевых мест. Например, в «Лечебном деле» он должен составлять 70%. Пензенскому мединституту будет вполне по силам выполнить этот показатель — уже сейчас он составляет 65%.

В 2020-м на бюджетные места в медицинский вуз Пензы будет принято около 100 человек, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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