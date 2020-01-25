Пензенцы могут узнать о печатных изданиях времен войны в госархиве

Региональный комитет по делам архивов совместно с Департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области реализуют проект (0+), посвященный 75- летию Победы. Каждый месяц в госархиве специалисты будут рассказывать о печатных изданиях времен Великой Отечественной войны. Акция продлится до апреля. В один из дней гостей познакомили с газетами, выпушенными в 1942 году.

В период Великой Отечественной войны пензенцы узнавали о новостях с фронта и событиях, которые происходили в области, из единственной региональной газеты военного времени под названием «Сталинское знамя». Представленные в архиве потертые желтоватые страницы были изданы 78 лет назад — в далеком 1942-м. 1 мая, 7 ноября и 23 февраля, в главные праздники страны, газету печатали в цвете. Краска тогда была в дефиците, как в принципе и все остальное.

«В основном, сюжеты посвящались оказанию помощи фронту, то сбору продуктов питания, подарков к Новому году, к 1 мая, к 7 ноября. Писали о передовиках производства, о соревнованиях по сбору сельхозпродукции. Раз в два месяца появлялась информация, что-то или иное предприятие получило переходящее знамя ВКП (б)», — рассказал главный методист Государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

В газете также публиковались итоги решений областного и городского совета депутатов. Писали корреспонденты и о формировании воинских подразделений, которые комплектовались вооружением и обмундированием на деньги, собранные пензенцами, а еще, например, о проведении посевной кампании. Также печаталась важная международная информация. Помимо областной газеты, выпускались и районные, их было около 40. С подшивками изданий 1942 года познакомились представители пензенской медиасферы.

«Конечно, это историческая память. Не только в юбилейный год. Мы должны знать, как развивалась пензенская периодика, о чем писали, какого было настроение в то время, чем жили люди. Это очень важный аспект», — отметила преподаватель истории журналистики ПГУ Татьяна Стрыгина.

Узнать, о чем писали в пензенских газетах в период 40-х, может любой желающий, а в феврале специалисты госархива подробно расскажут о периодике 1943 года, сообщает телеканал «Экспресс».