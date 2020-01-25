Иван Белозерцев показал преподнесенный Мордовии торт в виде Спасского собора

Губернатор Иван Белозерцев в сториз показал невероятной красоты торт, представляющий собой миниатюрную модель Спасского кафедрального собора, который строится в Пензе. Такой подарок глава региона преподнес Мордовии.

Презент жители соседнего региона получили на 90-летие Мордовской автономии, на празднование которого пригласили губернатора Ивана Белозерцева и спикера пензенского парламента Валерий Лидина.

Кроме того, как ранее сообщало ИА «Пенза-Пресс», Иван Белозерцев подарил соседям историческую карту, выполненную бессоновскими мастерами. На ней запечатлены границы региона в тот период, когда в его состав входила часть мордовских земель.

«От всего сердца поздравили жителей с юбилеем — 90-летием со дня образования Мордовской автономии! Мордовия для нас, жителей Пензенской области, является добрым соседом! Наши регионы многое связывает!» — написал он в «Твиттере».