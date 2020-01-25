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Владельцы пумы Мессии выложили видео его знакомства с гепардом Ичель

25 января в 02:33 314 просмотров

В Сети владельцы пумы Мессии разместили видео знакомства с новым питомцем — гепардом Ичель. Девочка появилась у них недавно, и животные еще не привыкли друг к другу.

В ролике видно, как оба питомца с большой осторожностью относятся друг к другу и недружелюбно шипят, отстаивая территорию.

Подписчики в комментариях пожелали хозяевам терпения, так как подружить таких кошек будет непросто.

Напомним, 10-летнего гепарда пара из Пензы забрала у дрессировщицы Дарьи Костюк.

«Так вышло, что Ичель была взята в номер на смену погибшему гепарду, и группа из остальных животных ее не приняла. Было решено вывести ее из номера и какое-то время Ичель жила в вольере, пока однажды мы не познакомились с Дарьей. Она узнала о Сашиной мечте, видела, как мы живем и занимаемся с Месси. В канун Нового года Даша сделала такой подарок и передала Ичель нам, чтобы девочка жила в такой же заботе и любви, как Месси. Потребуется время и терпение, чтобы Ичель привыкла к нам и стала доверять, но мы сделаем все для этого», — сообщала ранее хозяйка пумы.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/B7Vxb3hHJnh/

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