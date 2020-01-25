Жителям Заречного предлагают выбрать объекты для благоустройства

Чтобы высказать свое мнение, горожанам нужно заполнить четыре анкеты. В опросе (16+) участвуют сквер имени Демакова, зона отдыха «Солнечная», заброшенное футбольное поле рядом с многоквартирным домом № 42 по проспекту Мира, территория между детским садом № 7 и школой № 225, пишет портал «Город Z». Анкетирование будет проходить до середины февраля.

Специальные листовки также расположены в общественном транспорте, учреждениях культуры и образования.

«По QR-коду можно перейти и ответить на вопросы. На основании этих опросов мы соберем информацию, а затем проведем установочный проектный семинар. Проектировщики встретятся с жителями города по каждой территории. И тогда будет определено, что на этих территориях будет проектироваться. Пройти эти опросы могут все жители города, независимо от возраста и того места, где они в городе живут», — сообщил главный архитектор Заречного Михаил Палаткин.