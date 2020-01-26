В Заречном проходят прогулки со священником

В городе Заречный Пензенской области стартовал проект «Прогулки со священником» (0+). Со священнослужителями можно встретиться в парках и скверах ЗАТО и пообщаться на волнующие темы, задать вопросы.

Как рассказал порталу «Город Z» благочинный Никольского городского округа иерей Виктор Сторожев, никакие мессенджеры не могут заменить живого общения в неформальной обстановке.

«Понятно, что сейчас есть много всяких мессенджеров, социальных сетей, где мы можем общаться виртуально, но все же при личном общении, когда идет диалог непосредственно с человеком, складываются немножко другие впечатления. Поэтому хотелось бы пообщаться с горожанами, зареченцами, узнать, какие проблемы есть у них», — пояснил он.

Первые прогулки прошли в крещенский сочельник и на само Крещение.