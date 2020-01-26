Герой четырех войн Василий Тимофеевич Маслов

1 января исполнилось 125 лет со дня рождения генерал-майора Василия Тимофеевича Маслова, уроженца Керенска (ныне — Вадинска), чья военная биография началась еще в Первую мировую войну. Затем были две гражданские — в России и Испании. Однако венцом его ратных дел стала Великая Отечественная война.

Из династии воинов

Интерес к военному делу проявился у Василия в детстве. Большую роль в этом сыграли воспоминания его дяди Матвея Ивановича, участника Русско-турецкой войны, который за отличие и храбрость при взятии города Эрзерум был награжден медалью. Когда после революционных событий 1905 года в Керенск прибыла сотня казаков, десятилетний Василий, не скрывая любопытства, наблюдал, как они занимаются военной и физической подготовкой, и вместе со своими друзьями тоже вырабатывал в себе выносливость, ловкость и смелость. Мальчишки устраивали кулачные бои, прыгали в воду с самых высоких деревьев, катались с крутых гор на самодельных лыжах.

В Первую мировую войну двадцатилетнего Василия Маслова призвали в армию и определили в учебную команду по подготовке младших командиров в Иваново-Вознесенске. После учебы его отправили на фронт и назначили командиром отделения пулеметной команды. Наш земляк участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, в ходе которого было нанесено тяжелое поражение армии Австро-Венгрии и были заняты территории Буковины и Восточной Галиции. Самого Маслова наградили Георгиевским крестом 4-й степени, а затем Георгиевским крестом 3-й степени.

После революции 1917 года он вернулся домой и принимал участие в установлении советской власти в Керенске, где ему поручили сформировать красноармейский отряд. Задание было выполнено: в подразделение вошли 150 бойцов.

Затем наш земляк сражался против войск Юденича. За участие в боях под городом Луга был награжден именным оружием — браунингом с надписью: «Стойкому защитнику революции». Во время боевых действий под городом Вильно был ранен. По окончании Гражданской войны Василий Тимофеевич служил в войсках на Карельском перешейке, в Ленинграде — в Петропавловской крепости и в других местах.

Кавказ подо мною…

17 июля 1936 года началась гражданская война в Испании. Немало советских военных под вымышленными фамилиями участвовало в ней в качестве советников, многие командовали боевыми подразделениями, так называемыми интернациональными бригадами. Среди них был и Маслов, за что и награжден орденом Красного Знамени. Кстати, в советской историографии менее известным остался факт участия в войне в Испании на стороне генерала Франко представителей русской белой эмиграции, для которых она стала продолжением гражданской. Русские солдаты вновь оказались по разные стороны баррикад.

Великая Отечественная война началась, когда В. Т. Маслов служил на Кавказе. Командуя 16-й Азербайджанской дивизией, он участвовал в обороне городов Грозный и Гудермес, затем принял 216-ю стрелковую дивизию.

В стратегических планах германского военно-политического руководства захвату Кавказа, где перед началом войны добывалось около 90% советской нефти, отводилось большое место. Адольф Гитлер понимал ограниченность сырьевой, энергетической базы Третьего рейха и на совещании в Полтаве в июне 1942 года сказал: «Если нам не удастся захватить нефть Майкопа и Грозного, то мы должны будем прекратить войну!»

Однако, измотав немецкие войска в оборонительных боях, наша армия перешла к наступательным действиям и очистила Кавказ от фашистов. В 1943 году Маслову присвоено звание генерал-майора. В том же году он зачислен на учебу в академию Генерального штаба, по окончании которой направлен на 1-й Белорусский фронт. А вскоре назначен командиром 323-й Брестской Краснознаменной стрелковой дивизии, которой командовал до конца войны. В составе 35-го стрелкового корпуса его дивизия участвовала в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Прорвав оборону противника и форсировал реку Друть, соединение с ходу перерезало шоссе Могилев — Бобруйск и, преодолев реку Березину, вышло на подступы к южной окраине Минска.

Гибель комкора

Комдив 323-й дивизии Маслов, как свидетельствовал командир 35-го стрелкового корпуса генерал-майор Жолудев, «энергично и умело организовал боевую подготовку частей к наступательным действиям, обеспечив четкое взаимодействие всех родов войск».

Действительно, во время наступления генерал-майор Маслов умело и мужественно командовал дивизией, беспрерывно управляя частями, не отставая от боевых порядков и не теряя с ними связи. В период одного из ключевых моментов сражения в районе города Озерань комдив перенес свой командирский пункт на высоту с курганом в одном километре от позиций 1086-го полка, командир которого погиб. Противник оказал здесь особо упорное сопротивление.

Быстро проанализировав ситуацию, Василий Тимофеевич принял решение переправить для поддержки наших войск танки через находящееся рядом болото. Этот неожиданный для немцев маневр позволил нашему командованию оперативно организовать взаимодействие пехоты, танков и артиллерии и стремительной атакой сломить сопротивление противника.

К вечеру первого дня наступления наши части продвинулись на 6 километров и вышли ко второму рубежу обороны немцев. За 4 дня боев дивизия прорвала 3 линии обороны противника, продвинулась на 55 километров и освободила более 30 населенных пунктов.

За умелую организацию прорыва сильно укрепленных линий обороны немецких войск с форсированием реки Друть, разгром частей противника и быстрое, неотступное преследование генерал-майор В. Т. Маслов награжден орденом Суворова 2-й степени.

К сожалению, в этих боях погиб командир корпуса генерал Жолудев, в недалеком прошлом кадровый десантник, участник обороны Киева и Сталинграда. Произошло это так. Командующий 3-й армией генерал-лейтенант А. В. Горбатов и В. Г. Жолудев решили побывать в частях 323-й стрелковой дивизии Маслова, штурмовавшей местечко Крынки. Из штаба корпуса они выехали в район боевых действий на двух автомашинах. В первой из них были Жолудев, Маслов и два сопровождающих их офицера. Во второй машине на расстоянии 300 — 400 метров следовал командующий армией. Проезжая хутор Нетупа, в котором было всего пять домов, с трех сторон окруженных лесом, Жолудев, заподозрил что-то неладное и приказал остановить машину. Его, видимо, насторожили тишина и отсутствие на хуторе наших воинов. В это мгновение фашисты открыли по машине огонь из крупнокалиберного пулемета. Но генералу Жолудеву и всем, кто был с ним, удалось выскочить из машины и укрыться за домом. Затем они по полю стали передвигаться в сторону леса. Вторая машина успела развернуться и помчалась обратно. Когда генералы Жолудев и Маслов вместе с офицерами и шофером добрались до леса и стали подниматься на горку, где находился штаб дивизии, со стороны Крынок ударила немецкая артиллерия. Здесь Виктор Григорьевич был смертельно ранен. Его немедленно повезли в Волковыск, где находился военный госпиталь, но по пути он скончался.

Встреча на Эльбе

Звание Героя Советского Союза В. Т. Маслов был удостоен за участие в Висло-Одерской операции, которой предшествовало сражение за Магнувшевский плацдарм, ставший воротами, открывавшими путь на Берлин. При этом советским войскам, в состав которых входила и 32-я дивизия, предстояло форсировать реку Висла и закрепиться на ее западном берегу.

Фашистское командование не ожидало такого решительного удара и предприняло все, чтобы отбросить наши войска к Висле. С этой целью в район Магнушевского плацдарма были спешно подтянуты отборные фашистские танковые дивизии «Мертвая голова», «Герман Геринг» и «Викинг». Авиация врага беспрерывно бомбила переправы и весь плацдарм, где закрепились наши войска. Фашисты предпринимали ежедневно до десяти атак. Однако дивизия не оставила позиции. Обессиленный в боях враг вынужден был отступить.

С наступлением 1945 года дивизия Маслова, отдохнув и получив пополнение, продолжила громить фашистские войска уже на территории Германии и 25 апреля на реке Эльбе встретилась с американскими частями. Встреча союзных армий на Эльбе — событие завершающего этапа боевых действий вооруженных сил антигитлеровской коалиции в Европе.

После окончания войны В. Т. Маслов продолжил службу в Вооруженных силах. С 1958 года — генера-майор запаса. Умер он 22 июня 1979 года. Похоронен в городе Солнечногорске Московской области. Его именем названы школа и улица в Вадинске. Василий Тимофеевич часто посещал свою малую родину. Неоднократно встречался со школьниками. В музее местной школы находятся некоторые документы Героя, его генеральская шашка, китель и фуражка.

Валерий Николаев

«Наша Пенза»