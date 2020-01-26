В Пензенской области восстановят здания учреждений образования дореволюционной постройки

Крупные федеральные инвестиции на развитие пензенской региональной системы образования будут направлены на реконструкцию двух учебных заведений, расположенных в зданиях дореволюционной постройки.

Федеральные средства в размере 106 млн рублей распределены на предстоящие два года по госпрограмме «Развитие образования в Российской Федерации» нацпроекта «Образование», реализуемого по инициативе российского президента. Правительство РФ профинансирует основные мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.

В первоочередной перечень на 2020−2021 годы вошли два капиталоемких объекта на территории Пензенской области — общеобразовательная школа г. Спасска и Пензенская школа-интернат для обучающихся по адаптивным образовательным программам. Оба здания имеют наивысшую степень физического износа и нуждаются в срочном капремонте, без которого продолжать вести обучение здесь будет просто небезопасно.

Спасская основная общеобразовательная школа расположена в историческом здании дореволюционной постройки: первых учащихся она приняла больше века назад, в декабре 1909 года. Поначалу здесь находилась женская гимназия, а в годы Первой мировой войны часть здания занимали воспитанники эвакуированного в Спасск Виленского мужского реального училища. В 1918 году оба учебных заведения «старого порядка» были реорганизованы в единую трудовую школу II ступени.

А в основном здании женской гимназии была создана трудовая школа I ступени имени Третьего интернационала.

В советский период историческое здание всегда оставалось «во власти» счастливого детства: школа регулярно меняла свой статус — от семи- и девятилетки до средней (полной) общеобразовательной. 1 сентября 2009 года она окончательно стала основной общеобразовательной школой районного центра с девятилетним обучением и выпуском по итогам сдачи Государственной итоговой аттестации. Сегодня здесь посменно учатся более 400 детей (с учетом двух сельских филиалов в Абашево и Татарском Шелдаисе).

Школьный корпус дореволюционной постройки неоднократно подвергался мелкому текущему ремонту, но масштабной реконструкции здесь никогда не проводилось. На его капремонт выделено 91,59 млн рублей: 84,26 млн рублей — из федерального бюджета; 7,32 млн рублей — из областного и муниципального бюджетов. Инвестиции по нацпроекту «Образование» позволят отремонтировать здание с учетом современных требований к организации безопасного учебного процесса в школе, остановив дальнейшее разрушение конструкций и сохранив объект как историческое архитектурное наследие райцентра. Классы Спасской основной общеобразовательной школы на время ремонта переведут в здание бывшего местного профтехучилища.

В следующем же году запланирована капитальная реконструкция Пензенской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам на общую сумму 23,62 млн рублей.

Анна Львова



«Наша Пенза»