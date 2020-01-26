В Пензенской области начнут подготовку к паводку

В проекте постановления регионального правительства обозначена важность взаимодействия федеральных и областных органов и подразделений, чтобы не допустить чрезвычайные ситуации и серьезного материального ущерба.
В пунктах документа прописано информирование населения об угрозах, действиях при половодье, экстренное оповещение и получении компенсаций при понесенном ущербе.
«Межрегиональному Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям обследовать возможные источники загрязнения, расположенные в водоохранных зонах и зонах затопления, подтопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных объектов, подлежащих федеральному контролю. Особое внимание обратить на готовность объектов, представляющих экологическую опасность», — говорится в документе.
«Сурский гидроузел» должен подготовить график пропуска паводковых вод. Полиция, МЧС — обеспечить порядок и взаимодействие с населением, помощь людям, оказавшимся в зоне затопления. Роспотребнадзор обязан контролировать качество питьевой воды. Также прописан ряд действий других ведомств и муниципальных органов власти.
Межведомственную паводковую комиссию возглавит зампред Дмитрий Семенов.