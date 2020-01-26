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В Пензенской области начнут подготовку к паводку

26 января в 09:16 154 просмотра

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит документ, определяющий действия при паводке, и создание комиссии, которая будет заниматься этим вопросом.

В проекте постановления регионального правительства обозначена важность взаимодействия федеральных и областных органов и подразделений, чтобы не допустить чрезвычайные ситуации и серьезного материального ущерба.

В пунктах документа прописано информирование населения об угрозах, действиях при половодье, экстренное оповещение и получении компенсаций при понесенном ущербе.

«Межрегиональному Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям обследовать возможные источники загрязнения, расположенные в водоохранных зонах и зонах затопления, подтопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных объектов, подлежащих федеральному контролю. Особое внимание обратить на готовность объектов, представляющих экологическую опасность», — говорится в документе.

«Сурский гидроузел» должен подготовить график пропуска паводковых вод. Полиция, МЧС — обеспечить порядок и взаимодействие с населением, помощь людям, оказавшимся в зоне затопления. Роспотребнадзор обязан контролировать качество питьевой воды. Также прописан ряд действий других ведомств и муниципальных органов власти.

Межведомственную паводковую комиссию возглавит зампред Дмитрий Семенов.


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